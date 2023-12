Milan-Frosinone, Pioli: “Recupereremo Kjaer tra un paio di settimane”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha introdotto in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Frosinone , partita della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro'. Il tecnico emiliano ha parlato anche del percorso di recupero di Simon Kjaer .

Se hanno fatto passi avanti sul problema infortuni: "Sicuramente sì, sono sicuro che a breve avremo riscontri positivi. L'emergenza finirà in attacco, in difesa meno perché sono infortuni lunghi. Kjaer lo recupereremo tra un paio di settimane. E andrà meglio. Ora siamo ancora in emergenza sia davanti che dietro".