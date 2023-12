Milan, Pioli: “Con Cardinale incontro costruttivo. Uno stimolo in più”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha introdotto in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Frosinone , partita della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro'. Il tecnico emiliano ha parlato anche dell'incontro avuto con il proprietario del club, Gerry Cardinale .

Sulle sensazioni del pranzo con Cardinale: "Incontro molto positivo e costruttivo. Uno stimolo in più per il nostro lavoro".