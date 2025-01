Milan, Conceicao: “Leao? Deve correre. Sul modulo dico che…”

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari , Sergio Conceicao , tecnico del Milan ha toccato diversi argomenti: dall'entusiasmo dopo la Supercoppa fino ai possibili assenti per la sfida a San Siro contro i rossoblù. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sul modulo e Rafael Leao: «Modulo? Per me 4-4-2 o 4-3-3 sono i moduli. Ma l’importante è avere equilibrio con la squadra, con un centrocampo a tre la squadra può sembrare più sicuro. Più avanti e con più conoscenze potremmo anche lavorare con due punte, servirà tempo. Devo dire che io cambio ance durante la partita, l’ho fatto anche in queste partite. Mi pagano per aiutare la squadra, si lavora sempre. Leao? Deve correre».