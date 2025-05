Parolo: “Conceicao è arrivato da sergente, la squadra vede questa cosa in lui”

"Conceicao secondo me si è costruito le basi per avere il Milan nelle mani il prossimo anno. E’ arrivato da sergente, vince la Supercoppa ed esagera un po’ nelle pretese, nelle richieste e nel modo di parlare. Alcuni restano fuori, anche gli stessi Pulisic e Fofana non erano sempre titolari, poi si riassestano…Hanno trovato in Conceicao quello che può aiutarli a crescere, al Porto ha fatto esperienza anche a livello manageriale".