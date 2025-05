Braglia: “Panchina Milan? Dico Allegri. Nel contesto dei rossoneri…”

Intervenuto a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan e del possibile successore di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera: "Alla Juve Gasperini, perchè l'impostazione della società è sul contenimento dei costi e il lancio dei giovani. E' uno che conosce l'ambiente e può valorizzare i giovani. Al Napoli rimane Conte, non c'è nessuno che può sostituirlo ora, neanche Allegri. Per la Roma vedo Pioli. Gasperini? Ranieri è un personaggio che a Roma fa presa, qualsiasi allenatore potrebbe essere in contrasto con questo".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Pioli e Ranieri sono un duo che caratterialmente si può unire. Al Milan Allegri, lo vedo lì. Lui è l'unico allenatore che può prendere quella posizione, in quel contesto è l'unico che può resistere e potrebbe far andare d'accordo società e giocatori. De Zerbi? Sì, ma nel Milan la vedo dura per uno come lui".