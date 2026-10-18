Gianluca Gaetano, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

L'orgoglio di segnare a San Siro: "Sono molto contento, è uno stadio meraviglioso".

Sul modulo: "Mi trovo bene, non cambia nulla a due o a tre. Alla fine siamo sempre a tre. Mi trovo bene".

Se la posizione più avanzata la preferisce: "Diciamo che l'inserimento, la qualità di arrivare in area, non la perdi mai. L' ho fatto in passato. Cerco di alternarmi con l'altro mediano. Uno dà copertura, l'altro va in area".

A che punto sono nel percepire i concetti di Sarri: "Secondo me siamo a buon punto. Abbiamo fatto due partite di grande livello. Oggi il primo tempo l'approccio è stato un po' molle, siamo stati attendisti, senza buona pressione. Però penso che nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e si è vista un'altra Atalanta, lavoriamo ogni giorno. Cerchiamo di migliorare già giovedì".