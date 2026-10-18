Goncalo Ramos, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se ha rimpianti sul secondo gol e cosa è successo dopo il loro secondo gol: "Sul primo rigore mi sono fermato e ho guardato il portiere, nel secondo ho cambiato perché pensavo si aspettasse mi fermasse. Abbiamo sofferto un po', ma le squadre devono anche soffrire per vincere e la bella notizia è che abbiamo vinto anche soffrendo".

Sul fatto che sta poco in area: "Stiamo migliorando come squadra. Dobbiamo portare tanti giocatori in area. Oggi ho passato più tempo in area penso e proveremo a portarne di più nelle prossime partite. Io o chiunque altro".