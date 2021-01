Mandzukic: “Juventus? Ora combatto per il Milan” | News

Ultime Notizie Milan News: Mandzukic parla della Juventus

MILAN NEWS – Mario Mandzukic, neo attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi. Mandzukic si è soffermato sulla Juventus, sua ex squadra.

"Quando incontrerò la Juventus? Non accadrà nulla. Sul campo si è rivali, mentre fuori dal campo siamo tutti amici. Sicuramente spero che i tifosi del Milan possano tornare allo stadio il prima possibile. Ho un splendido rapporto con i tifosi della Juventus e li rispetterò per sempre. Ora però combatto per il Milan, la mia squadra e i per miei tifosi. Sarri? Preferisco non parlare del passato e di concentrarmi sul futuro".