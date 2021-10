Lazio, Sarri: ‘Terza gara con meno di 72 ore di riposo, è una difficoltà in più’

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto polemiche circa l'orario della partita contro l'Atalanta

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Lazio, gara in programma questo pomeriggio alle 15, Maurizio Sarri ha rilasciato delle punzecchianti dichiarazioni. Queste le parole dell'allenatore toscano. "E' la terza gara con meno di 72 ore di riposo e questo non è successo a nessun'altra squadra di Serie A, è una difficoltà che si aggiunge in questo già duro tour de force".