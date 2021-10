Calciomercato Milan – Maldini punta un figlio d’arte: lo manda Ibra?

Il Milan, come noto, è sempre alla ricerca, sul calciomercato italiano ed internazionale, di calciatori che possano migliorare la rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno un budget troppo alto con cui poter pensare ad operazioni in entrata. Ma sono capaci ed abili a pagare il giusto prezzo per calciatori di qualità che possono fare al caso del Diavolo.