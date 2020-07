Lazio-Milan, Pioli: “Minuti nelle gambe di Ibrahimovic? Non lo sa neanche lui”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di Milanello, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, rientrato in campo per una trentina di minuti contro la Spal a Ferrara:”La condizione di Ibrahimovic? Forse nemmeno lui sa quanti minuti ha nelle gambe. La sua condizione migliorerà giocando, ieri ha fatto un buon allenamento. Spero di impiegarlo qualche minuto in più con la Lazio”.

La sensazione è che Ibrahimovic partirà dalla panchina domani dalla panchina contro i biancocelesti per poi essere titolare contro la Juventus di Maurizio Sarri nella gara di martedì prossimo. Pioli è consapevole quanto sia importante lo svedese per il Milan, e dunque non vuole accelerare i tempi, anche perchè i rossoneri dovranno disputare tante partite in pochi giorni.

