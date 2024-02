Lazio-Milan, Pioli: “Tomori sarà convocato per la partita”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Lazio-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco la risposta alla domanda se domani ci sarà il ritorno in campo di Fikayo Tomori.