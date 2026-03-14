Juventus, Conceicao suona la carica: 'Siamo più forti di Roma e Como'

Francisco Conceicao, 23 anni, esterno della Juventus, si è espresso sulla lotta Champions con Roma e Como in conferenza stampa: queste le sue parole
La Juventus sta attraversando una stagione altalenante. Prima la partenza in salita con Igor Tudor, poi l'arrivo di Luciano Spalletti che sembrava aver donato nuova linfa alla squadra, ma che, nelle ultime settimane, sembrerebbe in calo, almeno per quanto riguarda i risultati. I bianconeri, al momento, distano soltanto un punto dal quarto posto, in attesa dello scontro diretto tra Roma e Como, in programma domenica alle 18:00.
Juventus, le parole di Conceicao in vista dell'Udinese
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In vista del match contro l'Udinese, Francisco "Chico" Conceicao si è espresso sulla lotta Champions e ha fatto un confronto tra la rosa della Juventus e quelle di Roma e Como. Ecco, di seguito, un estratto della conferenza stampa dell'esterno bianconero.