Italia Femminile, Giugliano: “Siamo qui per arrivare prime nel girone”

Intervistata durante la conferenza stampa, Manuela Giugliano, centrocampista dell’Italia Femminile, non nasconde la ambizioni in vista del Mondiale che per le azzurre inizierà lunedì contro l’Argentina: "Siamo qui per arrivare prime nel girone, poi si vedrà. Si respira un’ara diversa rispetto all’Inghilterra e abbiamo tutte un obiettivo comune che è quello di disputare una grande Coppa del Mondo e fare bene come nel 2008 all’Europeo U19".