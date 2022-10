Inter, Zhang: “Il club lotta per vincere la seconda stella” | Serie A News

Al termine dell'assemblea dei soci, Steven Zhang ha rilasciato delle dichiarazioni sull'Inter. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Ho letto molte speculazioni, anche nell'ultimo periodo. Ma il futuro del club e l'impegno da parte nostra nel lungo periodo sono sempre stati chiari, fin dal 2016. Siamo in grado di portare il club a nuovi successi, anno dopo anno. Il nostro impegno nel lungo periodo sarà all'altezza del valore dell'Inter. Mandati a vendere la società a Goldman Sachs e Raine Group? Le voci non sono importanti. Ma non abbiamo siglato accordi con nessun advisor. Il club lotta per la seconda stella, lotta per vincere: non campioni solo sul campo, ma anche nel rispetto della sostenibilità. Vinceremo, sul campo e fuori dal campo". Cassano: "Leao? In Italia fa un altro sport, in Europa non ancora".