Inter-Milan, Pioli: “Non puoi pensare di pareggiare”

Domani sera il Milan giocherà una partita molto importante: il derby contro l' Inter rappresenta un'altra occasione per ripartire dopo un 2023 davvero molto difficile per il momento. Alla vigilia del derby ha parlato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli . Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa.

Se sarebbe accettabile un pareggio: "Per mentalità non puoi pensare di pareggiare. Ti avvicini al risultato negativo. Vogliamo vincere e fare una grande partita, poi loro stanno certamente bene".

Se hanno rivisto una loro partita: "Non credo ci fosse bisogno. Parliamo di un mese fa, non sei anni fa. Sappiamo chi siamo e cosa possiamo dare. Siamo concentrati sul tornare". Calciomercato, il retroscena: rissa sfiorata per un ex obiettivo del Milan!