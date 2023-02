Inter-Milan, Pioli: “Ibrahimovic è sempre importante”

Quanto può essere utile Ibrahimovic e come mai non è in lista Champions: "La sua importanza è sempre stata tangibile. Ieri ha fatto solo dieci minuti e oggi no. Le due partite col Tottenham arrivano presto purtroppo per lui e non abbiamo garanzie sul suo rientro. Non sappiamo quando sarà al 100%. Io mi auguro torni presto ai propri livelli, soprattutto per ciò che sta facendo. Non tutti lo farebbero. Non avendo la garanzia non potevo fare altre scelte". Calciomercato, il retroscena: rissa sfiorata per un ex obiettivo del Milan!