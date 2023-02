Inter-Milan, Pioli: “Zona Champions obiettivo importante”

Domani sera il Milan giocherà una partita molto importante: il derby contro l' Inter rappresenta un'altra occasione per ripartire dopo un 2023 davvero molto difficile per il momento. Alla vigilia del derby ha parlato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli . Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa.

Dopo essere andato in crescendo di obiettivi, ora è la zona Champions, come cambia la mentalità tornando indietro: "La zona Champions è un obiettivo importante, non è scontato solo perché siamo arrivati negli ultimi due anni. Basta vedere la classifica di qualsiasi campionato europeo per capire che è il Napoli che sta facendo qualcosa di impressionante ed è difficile riprenderlo. Noi dobbiamo vincere per arrivare in alto. Poi c'è la Champions, obiettivo importante".