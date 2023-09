Milan, Pioli: “Cardinale vuole farci crescere. Caldara non sta bene”

Inter-Milan , una partita attesa da tantissimi tifosi in Italia e nel Mondo. Il derby della Madonnina, uno dei più importanti in Europa. Alla vigilia della partita, ha parlato anche Stefano Pioli , allenatore dei rossoneri. Tanti gli argomenti affrontati in conferenza stampa. Ecco un estratto sulle parole di Cardinale e le condizioni di Caldara .

"Ci piace l'atteggiamento di Cardinale con noi. Vuole farci crescere. Ho parlato con lui delle partite dell'anno scorso col Chelsea, in queste prima partite sono segnali, ma vogliamo crescere ancora. Caldara non sta bene, ha un problema alla caviglia e credo non lo sarà per un po'".