Inter-Milan, Berizzo rassicura Inzaghi: “Sanchez è in perfette condizioni”

Eduardo Berizzo, CT del Cile, ha rassicurato Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Alexis Sanchez in vista di Inter-Milan

Eduardo Berizzo, CT del Cile, è intervenuto in conferenza stampa e ha rassicurato a distanza il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. L'allenatore della Nazionale sudamericana, infatti, ha dichiarato come Alexis Sanchez sia in perfette condizioni, il che significa che sarebbe arruolabile per il derby Inter-Milan. Ecco, quindi, le sue parole.