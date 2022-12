Giroud: “Giocare al Milan grande opportunità: lo scudetto è un orgoglio”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale in Qatar

Enrico Ianuario

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale in Qatar, Olivier Giroud ha parlato delle sue sensazioni dopo il gol contro la Polonia. L'attaccante del Milan, infatti, grazie a questa rete è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Francia. Queste le sue dichiarazioni: "Questo record mi ricorda tutti gli anni trascorsi, 11 anni in nazionale, tra alti e bassi, ma la cosa più importante è dare il buon esempio ai giovani, nella vita di tutti i giorni, che vogliono progredire e credere nella loro squadra".

"Sono arrivato nella squadra francese all'età di 25 anni. Se questo può essere un esempio per chi ha una carriera atipica, sarebbe un motivo di orgoglio. Non si può avere tutto subito. Bisogna credere nelle proprie qualità, si possono spostare le montagne, sono orgoglioso di essere arrivato a questo punto, ma non voglio fermarmi qui. Questa 52esima rete è per me un grande sollievo", ha detto Giroud.

Lo stesso Giroud ha parlato anche del Milan: "Quando sono arrivato ero deluso per aver lasciato la Premier, ma era il momento di iniziare una nuova sfida. Giocare per i rossoneri è una grande opportunità, sapevo di avere altri anni davanti e sono molto orgoglioso di aver vinto subito lo scudetto; ma voglio fare ancora di più. Chi è il miglior numero 9 del Mondiale? Penso subito a Ibra, che ha parlato di me prima del torneo, dicendo che sarei stato il migliore attaccante del Mondiale e il capocannoniere. Non so chi lo sia ora, di sicuro Kylian è il miglior attaccante esterno". Milan, presente nella top 5 delle squadre di Serie A più seguite sui social.