Gattuso: “Affrontare il Milan in Europa? Ecco cosa penso”

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato della sconfitta del suo Marsiglia contro il Brighton in Europa League. Non solo, l'ex rossonero ha parlato anche delle prospettive future e del sorteggio. Ecco le sue parole anche sulla possibilità di prendere il 'suo' Milan, riportate da calciomercato.com.

Gattuso: "Affrontare il Milan?"

"Eravamo consapevoli del tipo di partita che avremmo dovuto affrontare. Il Brighton non ha rubato nulla: è dura perdere all’ultimo minuto, ma loro hanno meritato. Penso che avremmo potuto fare meglio in termini di qualità e precisione, abbiamo cercato troppo il portiere per giocare lungo e liberarci dalla loro pressione. Il primo tempo è stato molto complicato per noi: eravamo lì come spirito, ma ci è mancata la qualità e abbiamo fatto delle scelte che ci hanno messo in difficoltà. Affrontare il Milan? Per il momento penso solo alle prossime partite contro Clermont e Montpellier. La sconfitta adesso fa male. Vedremo, non ho preferenze". LEGGI ANCHE: Milan, attento all'Europa League! I 4 ostacoli secondo Ordine