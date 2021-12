Gasperini: “Atalanta anti-Inter? Non vogliamo nasconderci” | News

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha risposto alla domanda se la sua Atalanta è l'anti Inter nella lotta scudetto

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Roma, Gian Piero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole. "Atalanta anti-Inter? Giornalisticamente fa parte del gioco, tutto quello che viene detto e scritto, lo dicono gli altri. Noi abbiamo il nostro percorso in testa, ed è molto più semplice ed immediato. Riguarda come affrontare al meglio la Roma e come vincerla, poi la stessa cosa la vivremo a Genova. Non vogliamo nasconderci, ma finora è stato il modo migliore per interpretare le gare ed il nostro cammino. Per noi domani non è decisiva, il nostro obiettivo in questo momento è vincere il più possibile ed affrontare l'avversario per come lo conosciamo. In questo momento è importante il valore di tutta la rosa, è determinante chi entra e chi non gioca, oltre alla spinta di tutta la rosa anche negli allenamenti. Tutti gli altri obiettivi sono frutto, giustamente, del parlare. Affronteremo l'argomento, se mai ne avremo la possibilità, più avanti quando le cose si decideranno. Sarebbe fantastico raggiungere prima di nuovo l'Europa, poi ancora la Champions, ma del resto non ne parliamo. Non so quanto sia difficile comprendere quel che dico, accettiamo quel che ci circonda ma noi la vediamo così".