Francia, Dembelé: “Giroud è un nostro uomo chiave, è sempre decisivo”

Ousmane Dembelé, calciatore della Francia, ha parlato di Olivier Giroud come uomo chiave della nazionale di Didier Deschamps. Un bravo ragazzo che va d'accordo con tutti, che fa molto bene al gruppo, e che si rivela sempre decisivo in campo. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.