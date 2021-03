Fiorentina-Milan, Pioli: “Pensiamo a vincerle tutte. Ibra? Spero presto al top”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Sulla vittoria: "Ero fiducioso perchè conosco i miei giocatori e la voglia che hanno di mostrare le proprie qualità. Volevamo andare avanti in Europa League ma le volte che siamo caduti abbiamo sempre mostrato la voglia di reagire".

Su Brahim Diaz: "Gli allenatori sono sempre contenti quando chi gioca meno si fa trovare pronto. I giocatori hanno giocato tantissime partite è importante mettere sempre in campo le loro caratteristiche".

Sui rientri: "Abbiamo passato momenti delicati per il numero delle assenze, ho un organico competitivo in tutti i reparti. Sono contento del rientro di Zlatan e di Bennacer. Le ultime dieci partite saranno decisive e noi abbiamo le nostre chance".

Su Ibrahimovic: "Quando non segna si arrabbia lui stesso. Io non pensavo potesse reggere con questo dinamismo e condizione per tutta la gara. Il suo rientro è molto importante, spero possa essere presto al top".