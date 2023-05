EuroDerby Milan-Inter, Pioli: “Difficile, ma non impossibile”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League che si è svolta a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'approccio: "Sicuramente non abbiamo cominciato come dovevamo e come avevamo preparato. Hanno fatto gol sulla prima palla inattiva. Hanno fatto meglio di noi dal punto di vista tecnico. Sono arrivati spesso in vantaggio ed è stato un primo tempo difficile. Meglio nel secondo, peccato non aver segnato. Avremmo meritato un gol, ci avrebbe dato fiducia. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, servirà una grande partita".

Cosa lo rende fiducioso: "Conosco i miei giocatori. So che possiamo fare meglio. Loro sono forti, ma non siamo da meno. Sarà l'ultima occasione per andare in finale. Abbiamo la possibilità per segnare dei gol e raddrizzare".

Sul problema dei calci da fermo: "Non abbiamo centimetri, ma ci siamo fatti sorprendere. Loro bravi a sfruttare l'occasione".

Come sta Bennacer: "Non lo so. Ha sentito un dolore forte al ginocchio. Non si ricorda in che situazione ha subito l'infortunio, era dolente".

Se vuole vedere una squadra che si allena con mente leggera o concentrata da scoppiare: "La via di mezzo. Dobbiamo essere preoccupati, ci aiuta a prepararti meglio. Sanno che abbiamo una sola occasione. Non possiamo pensare ad altro, se non a mettere in campo una grande prestazione. Difficile, ma non impossibile".

Quante possibilità dà al Milan: "È difficile, non ci aspetta una passeggiata. Sarà difficile, ma dobbiamo crederci. Nel calcio si può rimediare. L'aspetto mentale fa la differenza. Proveremo a segnare e andare in vantaggio. Dobbiamo crederci".