Conferenza United-Milan, Pioli: “Vogliamo tornare a vincere. Tomori: “Futuro? Penso solo al Milan”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenta così i temi principali di Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma domani, ore 18:55, all’Old Trafford di Manchester. Qui di seguito le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa a Milanello.

Inizia la conferenza stampa di Pioli dopo quella di Tomori

Sul momento del Milan: “La settimana passata deve darci ancora più certezze sul nostro modo di stare in campo. Quando giochiamo con intensità siamo una buona squadra. Ci siamo preparati per fare una grande partita anche domani sera contro il Manchester”.

Sulla fase difensiva: “Credo che si parta da essere squadra in entrambe le fasi di gioco. Bisogna essere squadra in entrambi le fasi. Se siamo più compatti e più corti, riusciamo a fare meglio sia la fase difensiva che quella offensiva”.

Sulla prova dello United contro il City: “Sono rimasto impressionato dalla loro partita, visto le tante vittorie consecutive del Manchester City. Lo United ha vinto meritatamente mettendo in campo intensità e qualità. Abbiamo studiato bene questa partita”.

Su Dalot: “Sono molto contento delle sue prestazioni e della sua crescita. Futuro? Siamo troppo concentrati sul presente e non sono io che deciderò il futuro del giocatore”.

Se è una finale anticipata: “Non credo che sia una finale anticipata, visto che ci sono tante squadre che hanno la possibilità di vincere la competizione. E’ chiaro però che quello di domani sia uno scontro molto prestigioso, con due club di grande storia. Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni e tornare a vincere”.

Su Donnarumma: “E’ determinante in tutte le situazioni. Conosciamo le sue qualità e il suo rendimento, quindi sicuramente la sua prestazione sarà molto importante per la squadra”.

Sulle assenze e sulla mancanza di esperienza: “Pareggio buon risultato? Queste partite bisogna giocarle. Dobbiamo farlo al massimo e con grande convinzione e con grande rispetto. Affrontiamo una squadra molto forte, che è scesa dalla Champions League, e quindi è chiaro che un risultato positivo ci darebbe ancora più slancio per la gara di ritorno”.

Sul tempo necessario per vedere il grande Milan del passato: “Noi stiamo lavorando per tornare a vincere. Credo che Maldini abbia fatto in passato una dichiarazione molto pertinente: ci vogliono almeno due anni consecutivi di Champions League per crescere di livello. Quindi c’è ancora tanta strada da fare che dobbiamo affrontare con questa convinzione e con questo entusiasmo”.

Sul grande carattere della squadra: “In questo momento abbiamo una scelta da fare: o farci travolgere dalle onde negative o cavalcare quelle positive. E abbiamo scelto la seconda strada, poi sarà la squadra a mettere in campo una bella prestazione contro un avversario difficile”.

Termina qui la conferenza stampa di Pioli

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA