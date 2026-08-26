Il nuovo corso del Milan affronta il primo esame casalingo a San Siro nella seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Domani, giovedì 27 agosto alle ore 13:30, il tecnico portoghese Rúben Amorim interverrà nella sala stampa del centro sportivo di Milanello per la conferenza di presentazione della partita contro il Venezia, guidato dall'ex centrocampista rossonero Giovanni Stroppa. L'incontro con i media permetterà di fare luce sulle scelte di formazione e sulle condizioni della rosa in vista dell'anticipo del venerdì. Probabile si parli anche di mercato, che chiuderà i battenti il prossimo 1° settembre.

Il debutto stagionale: Milan a punteggio pieno, Venezia a caccia di riscatto

Calciomercato Venezia e i precedenti storici a San Siro

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Dove seguire la conferenza di Amorim in diretta live

I rossoneri arrivano al debutto davanti ai propri tifosi con l'entusiasmo della vittoria per 2-1 conquistata sul campo del Torino, grazie alle reti decisive firmate da. Al contrario, la formazione lagunare cerca un immediato riscatto dopo il passo falso della prima giornata, che ha visto i veneti sconfitti tra le mura amiche per 0-2 dal Lecce a causa dei gol di Olaf Gorter e Tiago Gabriel. Per il Milan di Amorim, dare continuità ai tre punti è fondamentale per cementare le prime idee tattiche in questa sessione iniziale di lavoro quotidiano a Milanello.Nonostante il debutto negativo, il Venezia si presenta come un avversario insidioso per via degli importanti investimenti effettuati nel calciomercato estivo. L'acquisto di copertina è l'attaccante nigeriano, prelevato dal Siviglia per un investimento record di 16 milioni di euro. L'ultimo precedente ufficiale tra le due compagini a Milano risale al 14 settembre 2024, quando il Diavolo si impose con un netto 4-0 timbrato dai gol di Theo Hernández, Youssouf Fofana e dai calci di rigore di Christian Pulisic e Tammy Abraham.Le dichiarazioni della vigilia di Rúben Amorim offriranno indicazioni cruciali sull'evoluzione degli allenamenti e sui possibili ballottaggi nell'undici titolare. Sarà possibile seguire l'evento a partire dalle 13:30 attraverso la consueta diretta testuale in tempo reale su, oltre alla trasmissione streaming live disponibile sui canali ufficiali di AC Milan.