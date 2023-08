Bologna, Thiago Motta: “Dominguez? La società sta lavorando”

Thiago Motta , tecnico del Bologna , ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus e ha toccato anche il tema inerente il futuro di Nico Dominguez , accostato anche al Milan . Di seguito le sue parole.

Le parole di Thiago Motta su Nico Dominguez

"Su Dominguez come su altre trattative sta lavorando la società. Chi è presente e disponibile in questo momento, come Nico, deve dare il massimo per la squadra. Ora in particolare abbiamo bisogno di tutti: c'è una partita importante come quella con la Juventus da giocare".