Infine, Gasperini ha concluso con un pensiero Alejandro Gómez, vincitore dell'Europa League con il Siviglia: "Spero di abbracciarlo presto, non è stato bello come è andato via da Bergamo. Sarebbe stato bello un saluto come è stato per Ilicic. Ci sarà occasione sicuramente, un'ovazione totale".