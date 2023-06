Stipendio Gundogan, quanto guadagna oggi al Manchester City: l’ingaggio

Il giocatore del Manchester City, Ilkay Gundogan, sarebbe entrato in orbita Milan per la sessione di mercato che sta per aprirsi

Potrebbe rivelarsi il gran colpo dell'estate 2023: Ilkay Gundogan, giocatore del Manchester City, sarebbe entrato a far parte degli obiettivi di mercato del Milan. Il tedesco, ex Borussia Dortmund, negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente, fino a diventare uno dei centrocampisti migliori del panorama calcistico mondiale. Di proprietà dei Citizens, ma in scadenza a giugno 2023, Gundogan può interpretare diversi ruoli in campo: dalla mezz'ala al mediano, fino ad arrivare al trequartista dietro la punta.