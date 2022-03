Andreazzoli: “Divario con il Milan alto. Loro sono migliorati notevolmente”

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, Aurelio Andreazzoli ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le parole dell'allenatore dei toscani: "Come si ferma la capolista? Facendo il massimo di quello che puoi fare, sia come squadra che come individualità. Devi augurarti anche di avere buona sorte e che loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo. All'andata ci eravamo comportati bene, sono tutte situazioni che ti auguri ma non ti danno certezze. Noi abbiamo affrontato il Milan con quattro punti di svantaggio dal primo posto, ora sono primi, questo significa che sono migliorati notevolmente. Chi toglierei al Milan? Ce ne hanno tanti, sono tutti calciatori che ti dà il piacere di vederli all'opera. Parliamo di un gruppo di lavoro tecnico che secondo me ha fatto la differenza".