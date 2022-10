Ancelotti: “Futuro Asensio? Durante la pausa le parti si parleranno” | News

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sul futuro di Marco Asensio

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lipsia-Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato del futuro di Marco Asensio. Queste le sue dichiarazioni sul calciatore che interessa anche al Milan: "Lui e il club sanno cosa voglio. Ci sono calciatori in scadenza di contratto e durante questa lunga pausa le parti si dovranno parlare, compreso Asensio. Adesso però pensiamo solo a passare come prima forza del nostro gruppo di Champions, quello è il traguardo da raggiungere domani".