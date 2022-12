Ancelotti e i rumor sul Brasile: “Non mi hanno chiamato”

L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa dei rumor sulla Nazionale del Brasile

Il Milan ha avuto tantissimi allenatori molto importanti che hanno vinto tantissimi trofei. Uno di questi è stato senza dubbio Carlo Ancelotti , che tutt'oggi viene ricordato con amore e affetto da tutto l'ambiente rossonero. Carletto ha lasciato un segno forte anche a Madrid, dove ha vinto tutto. Dopo i Mondiali, non hanno fatto che crescere i rumor sulla panchina del Brasile .

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della ripresa in campionato. Ecco la risposta sui rumor della Nazionale del Brasile .

"Non mi hanno chiamato, ma se fossero davvero interessati apprezzerei. La mia posizione, comunque, è chiara: non dirò mai al Madrid che la mia avventura qui è finita". Una storia d'amore quella tra l'ex allenatore del Milan e i blancos, che quindi, potrebbe ancora durare per altri anni.