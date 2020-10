Collovati sul Milan: “Sono sicuro che faranno risultati sul lungo periodo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fulvio Collovati, ex difensore centrale fra le altre anche del Milan, è intervenuto ai microfoni di “A qualcuno piace il calcio” in onda su Centro Suono Sport, parlando proprio dei rossoneri.

Collovati si è espresso in questi termini: “Secondo me l’Inter ha una rosa di grande livello, persino più completa della Juventus: Queste due squadre abbiano qualcosa in più delle altre. La Roma lotterà per la Champions League insieme a Napoli, Atalanta, Lazio e Milan. I rossoneri hanno una squadra con un progetto giovane che sicuramente produrrà risultati a lungo termine”.

