Calciomercato Milan – Per la difesa l’obiettivo è Wesley Fofana: ecco chi è

CALCIOMERCATO MILAN – Come è noto, il Milan prima di questa sessione di mercato aveva nella propria lista dei rinforzi un difensore centrale, visto il grave infortunio accorso a Léo Duarte. E’ arrivato Simon Kjaer dall’Atalanta che porterà esperienza e leadership, ma il percorso inverso lo ha fatto Mattia Caldara. Dunque, il Milan cercherà di prendere un altro centrale di difesa anche perché Matteo Gabbia potrebbe essere ceduto in prestito per crescere.

L’obiettivo primario, come scrive questa mattina Tuttosport, potrebbe essere Wesley Fofana del Saint-Étienne, centrale difensivo classe 2000. Di nazionalità francese, ma di origini del Mali, Fofana è cresciuto nelle giovanili biancoverdi per poi fare il proprio esordio in prima squadra in questa stagione. Un anno più giovane rispetto a Todibo, finito allo Schalke 04, Fofana ha giocato in quest’annata 8 volte in Ligue1 segnando anche una rete, per un totale di 13 presenze, comprese anche le coppe, con 2 reti all’attivo.

Di piede destro, Fofana ha una buona prestanza fisica dall’alto dei suoi 190 centimetri e ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Per questo motivo potrebbe essere molto appetibile ai top club. Secondo ‘Transfermarkt’ il suo valore di mercato è al momento sui 4 milioni, ma c’è da scommettere che il Saint-Étienne chiederà una cifra certamente superiore. Ecco chi è, invece, Robinson, terzino mancino su cui il Milan ha messo gli occhi>>>

