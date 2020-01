Calciomercato Milan – Ecco chi è Robinson, terzino sinistro del Wigan

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, in questi giorni, il Milan sta finalizzando la cessione di Ricardo Rodríguez, classe 1992, ai turchi del Fenerbahçe: il terzino sinistro svizzero si trasferirà a Istanbul con la formula del prestito con obbligo di riscatto, a fine stagione, fissato a 5 milioni di euro.

Per sopperire alla partenza dell’ex Wolfsburg, però, il Diavolo ha intenzione di inserire nell’organico, già da gennaio, un nome di prospettiva. Uno di questi è Antonee Robinson, classe 1997, terzino sinistro di proprietà del Wigan Athletic, compagine attualmente al penultimo posto nella classifica della Championship, la seconda serie inglese.

Robinson è un calciatore statunitense, ma nato in Inghilterra e, pertanto, è in possesso del doppio passaporto: dal 2008 al 2015 ha svolto la trafila delle giovanili nell’Academy dell’Everton, quindi si è trasferito in prestito prima al Bolton Wanderers (stagione 2017-2018), e, successivamente, proprio al Wigan (2018-2019), club che lo ha riscattato la scorsa estate.

26 presenze nell’intera, passata stagione con i ‘Latics‘, già 27 (con una rete) in quella attuale: Robinson, mancino puro, gioca nella Nazionale americana, con la quale ha esordito il 28 maggio 2018, in occasione dell’amichevole vinta per 3-0 dagli U.S.A. contro la Bolivia e con cui ha già totalizzato 7 gettoni.

Alto 183 centimetri, e legato al Wigan da un contratto fino al 30 giugno 2022, secondo il popolare sito web di calciomercato, ‘Transfermarkt‘, Robinson vale, attualmente, 2,5 milioni di euro. Per il Milan, dunque, rappresenterebbe un innesto ‘low cost‘ nella rosa. Un po’ di più, invece, potrebbe costare Dani Olmo. Per le ultime sul talento della Dinamo Zagabria, continua a leggere >>>

