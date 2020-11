Calciomercato Milan – Maldini, sfida lanciata per un giovane gioiello | News

Calciomercato A.C. Milan News: le ultime mosse di Paolo Maldini

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, dietro precise linee guida dettate dal fondo Elliott Management Corporation per il Milan, sta monitorando, in sede di calciomercato italiano ed internazionale, una serie di giocatori giovani e di talento.

Elementi che, nel futuro più o meno immediato, possono fare al caso del club di Via Aldo Rossi. Con l’ausilio del prezioso direttore sportivo Frederic Massara, e grazie anche all’aiuto fornito dall’area scout, capitanata da Geoffrey Moncada, Maldini sta sondando dunque il calciomercato e, a quanto pare, avrebbe trovato un calciatore davvero interessante.

Secondo quanto riferito, infatti, in Spagna, da ‘El Gol Digital‘, il Milan sarebbe piombato su Sebastián Córdova, classe 1997, centrocampista offensivo messicano che può giocare tanto da trequartista quanto da esterno offensivo. Córdova, in carriera, ha indossato, sempre in patria, anche le maglie di Oaxaca e Necaxa.

Per il sito web iberico, il Milan sarebbe tra le candidate principali ad aggiudicarsi il calciatore centro-americano. Maldini ci sta facendo un pensierino: sotto contratto con la sua attuale società, il Club América di Città del Messico, fino al 30 giugno 2025, Córdova costerebbe poco. ‘Transfermarkt.it‘ lo valuta 2,5 milioni di euro.

Attenzione, però, perché il giovane fantasista messicano non piacerebbe soltanto al Milan ed a Maldini. Fiutano il colpo di calciomercato anche l’Ajax, da sempre attento a quei territori e squadra che, per tradizione, punta giovani emergenti, nonché il Betis. Gli andalusi, in particolare, potrebbero contare su un ‘aggancio’ per convincere Córdova a vestire il biancoverde anziché il rossonero.

Nella fila della formazione di Siviglia, infatti, milita già Diego Lainez, classe 2000, esterno offensivo messicano dal grande avvenire che potrebbe tentare di convincere il suo connazionale a raggiungerlo in Spagna. Diavolo attento: Sebastián Córdova potrebbe valere davvero un piccolo sacrificio economico. LEGGI QUI LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>