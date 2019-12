Calciomercato Milan, i tormentoni: che fine ha fatto Joel Campbell?

CALCIOMERCATO MILAN REWIND – Ricordate il tormentone Joel Campbell? Una valanga di news e notizie, retroscena e indiscrezioni su una trattativa fiume, poi non andata a buon fine: il giocatore non vestirà mai il rossonero. Per fortuna, verrebbe da dire, dando uno sguardo al prosieguo della sua carriera. ‘Pericolo scampato’, verrebbe da dire. Ma col senno di poi è facile etichettare questo o quel giocatore sotto la categoria Bidoni e Meteore, la parte complicata è prima: riconoscerlo per tempo. Ripercorreremo quella telenovela e cercheremo di rispondere a una domanda semplice e scontata: che fine ha fatto Joel Campbell? Cosa fa ora?

Promosso alla guida della prima squadra dopo i buoni risultati con la Primavera, Pippo Inzaghi lavora al suo Milan con un’idea tattica chiara e precisa in mente. Il piano di SuperPippo prevede infatti l’adozione del 4-3-3 con l’utilizzo di esterni a piede invertito. I sogni del nuovo tecnico rossonero sono Cerci e Iturbe, che però si rivelano inavvicinabili per costi e concorrenza. Le attenzioni di Galliani si spostano così su una delle principali sorprese del mondiale brasiliano, il trascinatore della Costa Rica dei miracoli, l’attaccante dell’Arsenal Joel Campbell.

Per costi, prospettive e caratteristiche, il profilo di Campbell sembra essere assolutamente adatto a quelle che sono le esigenze del Milan, che decide così di farsi avanti con l’Arsenal. Nei discorsi con Wenger si palesa anche la possibilità di uno scambio con Balotelli, che piace molto ai Gunners, e la sensazione è che la questione possa essere approfondita. Intanto dall’entourage del calciatore filtra una certa apertura verso la destinazione rossonera. Quando tutto sembra volgere per il meglio, ecco il radicale dietrofront. Wenger cambia idea sul ragazzo e decide di trattenerlo a Londra. Campbell non può che adattarsi e con un emblematico tweet allontana tutte le voci di mercato.

Il Milan intanto cambia obiettivi e assiste da lontano al lento declino del costaricense. La permanenza in Premier League dura appena sei mesi e i successivi prestiti (Villarreal, Sporting Lisbona, Real Betis) non bastano a riaccendere la scintilla scoccata a Brasile 2014. Addirittura nell’estate del 2018 Campbell viene ceduto a titolo definitivo e arriva in Italia, al Frosinone. In Ciociaria l’attaccante classe ’92 finisce per rivestire un ruolo da comprimario (17 presenze, 0 gol), costringendo il club a cederlo in prestito ai messicani del Club Leon. Il rendimento di Campbell non migliora nemmeno in Messico (0 i gol segnati sinora), rivelando ormai come la sua carriera abbia imboccato il viale del tramonto. A 27 anni, un vero peccato.

