Calciomercato Milan – I rossoneri smentiscono interesse per Dani Olmo

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante da giorni si parli di un forte interesse del Milan per Dani Olmo, il club rossonero – come riporta il Corriere della Sera – smentisce categoricamente. Eppure, ci sono davvero molti indizi che portano all’esistenza di una trattativa tra la Dinamo Zagabria e il club di via Aldo Rossi per il centrocampista classe 1998 spagnolo. I rossoneri vogliono probabilmente allontanare i riflettori per abbassare le pretese economiche della società croata che chiede 25-30 milioni tra parte fissa e bonus. Non pochi se si considera la scadenza del contratto del catalano>>>

