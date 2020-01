Calciomercato Milan – Caldara verso l’Atalanta: i dettagli dell’operazione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da ‘PrimaBergamo.it’, Mattia Caldara sarebbe vicinissimo al ritorno all’Atalanta in prestito fino a giugno 2021 con diritto di riscatto a 15 milioni. Il centrale difensivo avrebbe scelto di tornare nella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Da capire come le due società si divideranno l’ingaggio di 3 milioni di Caldara, ma appare probabile che l’operazione possa andare a buon fine in prestito fino a giugno 2021 con diritto di riscatto. Intanto, Piatek sarebbe un obiettivo del Tottenham>>>

