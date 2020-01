Calciomercato Milan – Boban in pressing per Dani Olmo: lui vuole partire

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan con Zvonimir Boban in prima persona è in pressing per il talento spagnolo Dani Olmo. Per il classe 1998 sono rimbalzate diverse indiscrezioni dei giorni scorsi sia qua in Italia che dalla Croazia, salvo poi essere smentite dalla Dinamo Zagabria, società proprietaria del cartellino dello spagnolo.

Il ragazzo, però, ha più volte manifestato il desiderio di lasciare la Dinamo e trasferirsi in un campionato decisamente più competitivo, non disdegnando la possibilità di venire in Italia. Boban in Croazia è una leggenda e alla Dinamo lo conoscono molto bene. Ed è notizia proprio di questa mattina di un possibile accordo trovato tra i due club per il trasferimento del classe 1998 in rossonero: continua a leggere>>>

