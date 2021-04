Calciomercato Inter – Brozovic potrebbe dire addio: le ultime

Il calciomercato dell'Inter potrebbe anche prevedere alcune cessioni, tra cui quella di Brozovic. Ecco la sua valutazione e tutti i dettagli.

Stefano Bressi

Il prossimo calciomercato dell'Inter è al momento molto difficile da decifrare. I nerazzurri sono in una delicata situazione finanziaria. Ciò che è sicuro è che ci potrebbero (anzi, dovrebbero) essere delle cessioni. Molti i cambiamenti previsti dal club nerazzurro. In entrata, per ora, ci sono pochi nomi, ma in uscita diverse cose potrebbero succedere, anche un po' a sorpresa. Non è detto infatti che, per fare cassa, non si possano salutare alcuni elementi che teoricamente fanno parte dell'undici titolare.

Uno di questi potrebbe essere Marcelo Brozovic, centrocampista croato classe 1992. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il numero 77 ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo è abbastanza lontano. Ciò significa che potrebbe essere l'ultima estate buona per cederlo a prezzi interessanti. Qual è dunque la valutazione che l'Inter fa del proprio centrocampista? Quanto costa Brozovic?

Al momento c'è la sensazione che l'offerta giusta dovrebbe essere da 40 milioni. Vero che ha il contratto in scadenza, ma Brozovic si è rivelato fondamentale per Antonio Conte, quindi l'Inter non ha intenzione di svenderlo. Se l'Inter trovasse qualcuno disposto a spendere questi soldi, potrebbe così finanziare parte del prossimo calciomercato. Ovviamente il reparto che si andrebbe a rinforzare sarebbe proprio il centrocampo, prendendo l'erede di Brozovic. Operazione chiara: cessione di Brozovic per 40 milioni e sostituto che alzi il livello. Intanto il Milan sgomita con squadre di Premier League per un difensore >>>