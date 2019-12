Calciomercato – Ag. Xhaka: “Abbiamo l’accordo con l’Hertha Berlino”

CALCIOMERCATO MILAN – L’agente del centrocampista svizzero dell’Arsenal Granit Xhaka ha dichiarato di avere un accordo con l’Hertha Berlino e di voler andare in Germania. Ecco le parole rilasciate a blick.ch (portale svizzero): “Lo dico con tutta franchezza e onestà: abbiamo un accordo con l’Hertha Berlino e vorremmo andare in Germania. Abbiamo informato Raul Sanllehi e il direttore sportivo Edu Gaspar, e anche il nuovo allenatore Mikel Arteta. L’Arsenal è stato informato della volontà del club e del giocatore, rimangono da definire solo i termini economici dell’operazione”. Salta, dunque, un possibile approdo in rossonero. Possibile allora che arrivi Elneny? Ecco le ultime>>

