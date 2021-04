Cagni: “Espulsione Ibrahimovic? Non c’è stata nessuna offesa” | News

Il tecnico Gigi Cagni, nell'intervento a TMW Radio, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic del Milan e dell'espulsione contro il Parma

Il tecnico Gigi Cagni ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW Radio. Cagni ha parlato della squalifica di Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan. Ecco cosa ha detto: "Rosso a Ibrahimovic? Manca l'elasticità. Vuol dire che l'offesa non c'è stata. La personalità di un arbitro si vede anche in questo". A proposito di Ibrahimovic: ecco la nostra intervista all'avvocato Grassani.