Cagliari-Milan 0-2, la moviola: giallo a Bennacer inesistente, Ibra bis in fuorigioco

CAGLIARI-MILAN – Il Milan si impone a Cagliari 2-0 grazie alle reti di Rafael Leao e Ibrahimovic e torna al successo dopo più di un mese (8 dicembre). Ha diretto il match l’arbitro Rosario Abisso di Palermo con buona personalità, anche se alcune decisioni non sono state pienamente condivise, soprattutto la scelta di alcuni cartellini o fischi dubbi. Al 26′ bruttissimo intervento di Cigarini su Bennacer: giallo per il centrocampista rossoblù.

Nella ripresa il Milan chiede un fallo di mano sulla punizione calciata da Ibra, ma è attaccata al corpo: giusto non fischiare. Al 61′ giallo immotivato di Bennacer che entra pulito prendendo la palla: fallo per il Cagliari e giallo per l’algerino. All’82’ Ibrahimovic segna la sua doppietta personale su assist di Bennacer, ma l’arbitro annulla subito per corretto fuorigioco dello svedese che era leggermente avanti rispetto alla linea dei difensori avversaria. Queste le nostre pagelle a fine gara>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android