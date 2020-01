Brescia, Balotelli inizia il 2020 con il botto: incidente d’auto

NEWS BRESCIA – Come riferito da ‘corriere.it‘, è iniziato, letteralmente, con il botto il 2020 per Mario Balotelli, classe 1990, ex attaccante del Milan oggi al Brescia.

L’attaccante italiano, infatti, è stato protagonista, nella nottata, di un incidente d’auto mentre rientrava presso la propria abitazione dal veglione di Capodanno.

Balotelli ha mancato l’ingresso nel box finendo prima sul cordolo del marciapiede e poi contro il cancello di un’abitazione privata con la sua auto.

Nessuna conseguenza per Balotelli, che se n’è andato a dormire lasciando la vettura in strada, rimossa soltanto in mattinata. La sua Fiat 500 Abarth, però, ha riportato seri danni all’anteriore.

