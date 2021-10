Borghi: ‘Il Porto ha meritato la vittoria, ma c’è il fallo di Taremi su Bennacer’

Stefano Borghi, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla partita di Champions League tra Porto e Milan vinta 1-0 dai portoghesi

"Presa di coscienza per il Milan. Nelle prime due partite i rossoneri non si erano illusi perché questa è una squadra vera, ma il girone di Champions era molto complicato. Qualificarsi dopo 0 punti dopo due partite era diffficile, farlo dopo tre è quasi impossibile. Ieri il Porto ha meritato la vittoria: è stato più intenso, è stato in gestione, non ha concesso tiri in porta ai rossoneri, numero alto di conclusioni e azioni. Si è vista una differenza di ritmo, di intensità, forse anche di abitudine a questa competizioni. Sul goal decisivo segnato da Luis Diaz torniamo ancora al fatto che il Milan possa recriminare. A mio modo di vedere la carica di Taaremi su Bennacer è netta, l'intervento è falloso. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a decisioni arbitrali difficili da comprendere: non è, dunque, un problema solo italiano. Nel caso dell'operato di Cakir siamo andati anche abbastanza oltre la comprensione, mentre nel caso di ieri sera il campo ha parlato in maniera più giusta. Il Milan ha, ovviamente, un alibi verissimo avendo fuori 5 titolari su 11 e si nota anche un po' di logorio in altri elementi che, nelle ultime settimane, si sono dovuti spremere veramente tanto".