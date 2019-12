Bennacer su Biglia: “Mi aiuta, sto imparando tanto da lui”

ULTIME NEWS MILAN – Ismael Bennacer, centrocampista del Milan classe 1997, ha parlato al canale tematico rossonero del suo personale rapporto con Lucas Biglia. L’argentino rappresenta la ‘concorrenza’ diretta per l’ex Empoli, che però descrive il loro rapporto come del tutto amichevole e collaborativo. Ecco le sue dichiarazioni: “Parla con me tanto, quando sbaglio, mi aiuta tanto anche. Io sto imparando tanto da lui. Il calcio è così, quando hai un compagno così è sempre un bene”. Per vedere le dichiarazioni integrali di Bennacer, continua a leggere >>>

