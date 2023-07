Barcellona, assenti tre giocatori per l’amichevole contro il Milan

Il fiore all'occhiello della campagna acquisti blaugrana, Ilkay Gundogan, non ci sarà mercoledì notte contro i rossoneri. Ma non solo, poiché a saltare la gara potrebbe essere anche il difensore Andreas Christensen, entrambi per problemi muscolari. Infortunio alla spalla, infine, per Gavi, che non è nemmeno sceso in campo nel Clasico contro il Real Madrid. LEGGI ANCHE: Milan, ecco quanto guadagnerà Musah in rossonero >>>